El Museu d’Art de Girona ha restaurat Calvari amb sants i comitents, un tríptic d’escola flamenca del segle XVI. L’obra forma part dels fons fundacionals del Museu d’Art de Girona que van ser aportats per la Diputació de Girona i actualment no es troba exposada a les sales permanents.

Es tracta d’una pintura a l’oli sobre fusta, d’autor desconegut que, segons les primeres notícies que se’n tenen, es trobava a la capella de Sant Jaume de l’hospital de Sant Llàtzer de Girona, a Pedret. L’obra, formada per tres escenes que representen la Passió de Crist, va presidir durant molts anys el despatx del president de la Diputació, quan estava ubicat a l’antic convent dels Carmelites Calçats.

La intervenció s’ha realitzat gràcies a l’ajut de la Diputació de Girona, en el marc del programa anual de suport a la protecció, conservació i difusió del patrimoni cultural de les comarques de Girona, per un import de 5.000 euros. Els treballs de restauració han comptat amb l’expertesa de l’equip tècnic format per Elena Boix, responsable de l’àrea de restauració de l’equipament, i de la tècnica en conservació irestauració Laia Roca. S’han dut a terme in situ, al taller de restauració del museu, i els visitants l’han pogut seguir en directe.

El procés d’intervenció va començar amb un estudi tècnic a nivell artístic, matèric i d’història i, posteriorment, es van fer observacions amb llum d’infraroig digital i llum ultraviolada que van permetre observar que una part del tríptic estava coberta d’un vernís molt engroguit i segurament fosc per la brutícia.

Representació de la Passió de Crist

El tríptic està format per tres escenes. En la taula central hi ha representada la Pietat amb Sant Francesc d'Assís a l'esquerra, que porta un hàbit franciscà i mostra els estigmes, i Maria Magdalena a la dreta, amb un flascó de perfums. A cada banda de la mare de Déu hi ha Nicodem i Josep d'Arimatea vestits segons la moda de l'època i aguantant els 'arma Crhisti', els claus i la corona d'espines. Al fons hi ha representat Jerusalem i el Calvari amb els dos lladres crucificats. Els vigilen dos soldats i se’n allunyen dues dones.

A la taula de l’esquerra hi ha representat Sant Cristòfol creuant el riu amb Jesús sobre l’espatlla. Al fons a la dreta, més petit, hi ha Sant Antoni.

Per altra banda, a la taula de la dreta hi apareix representat l’arcàngel Miquel amb una armadura vencent el diable. La presència de sant Cristòfol i sant Miquel a les taules laterals ve condicionada per la relació de l’obra amb la sanitat, el primer era venerat per evitar la mort sobtada i el segon venç el mal.