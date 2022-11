Escriptors, editors, acadèmics, amics i ex-alumnes de Vicenç Pagès Jordà (1963-2022) es van reunir ahir dijous per recordar la figura de l’escriptor i professor, mort aquest estiu als 58 anys. Ho van fer a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI), on Pagès va impartir classes de narrativa durant molts anys. El filòsof Joan Burdeus, el professor de literatura Jordi Marrugat, l’editora i filla de l’homenatjat Berta Pagès i l’escriptor Adrià Pujol Cruells el van evocar en una taula rodona moderada per Màrius Serra on es va consignar l’alçada literària i intel·lectual de Pagès. També es va presentar a títol pòstum el seu darrer llibre, Kennedyana: La dinastia que va crear la trama perfecta, un relat literari a l’entorn de la família Kennedy.

L’acte d’homenatge d’aquest dijous a Barcelona el convocaven conjuntament la Facultat i l’editorial Folch&Folch. A la primera, Pagès va exercir durant gairebé 20 anys com a professor de narrativa (també va liderar l’Aula d’Escriptura de Girona). Pel que fa al segell d’Ernest Folch, precisament comença ara la seva singladura amb la publicació del títol pòstum de l’autor empordanès Kennedyana: La dinastia que va crear la trama perfecta, que es va presentar aprofitant l’avinentesa. El també professor de la facultat, Esteve Miralles, va explicar que era «de justícia» fer un acte per mostrar la dimensió intel·lectual de Pagès,«sens dubte el millor narrador català després de Quim Monzó i el gran referent de la novel·la postmoderna i alhora algú que durant anys ha fet crítica, ha pensat sobre la tradició i ha fet una feina molt gran de reflexió sobre la literatura».