The Cure van donar un bon cop sobre la taula al Palau Sant Jordi, demostrant que encara els queda molt recorregut professional per davant i que seguiran composant i aportant nova música a les ànimes dels seus seguidors.

Associats i etiquetats com a post-punk, new-wave o rock gòtic, van realitzar un concert de 2h i 40 minuts, amb 28 temes i dos bisos, que demostra la bona forma en la que es troben.

El concert va ser presidit per un Palau Sant Jordi a vessar, on les notes de la banda sonaven a excel.lència pura. El concert va començar amb Alone després d’una llarga introducció, a la qual va seguir Pictures of you, un dels temes que ja havia donat cert èxit a la banda a finals dels 80. Tot i aquest tema i que justament després va sonar Love Song, la cançó d’amor més coneguda de la banda, també inclosa a Disintegration (1989), el públic encara no estava en les mans de grup.

Als 40 minuts de concert va ser quan es va donar el primer punt d’inflexió en l’espectacle; el públic per fi semblava que se n’havia adonat que estaven veient una de les grans bandes de la música contemporània. Burn, Shake dog shake, A Forest i la balada Trust, en foren les culpables.

Acabada la primera part del concert, el primer bis va consistir en quatre temes que van finalitzar amb Disintegration, cançó que donava nom al disc de la banda que ha estat, segons la crítica, la cimera de la seva carrera.

Després de retirar-se amb un èxit relatiu del bis, van tornar a l’escenari per executar la part del concert on el públic va estar més entregat. Va ser on van incloure gairebé tots els seus hits: Lullaby, Friday I’m in love, Close to me, Just like Heaven i Boys don’t cry que els va servir per finalitzar el concert.

El grup va ser molt solvent: a Burn Jason Cooper va demostrar la seva capacitat rítmica a la bateria; Simon Gallup sempre ha sabut explotar molt bé la senzillesa d’alguna de les seves línies de baix ja que ha primat molt sempre el seu so i s’ha de reconèixer que és un dels puntals de la banda, ja que sense ell, The Cure no sonaria igual; Roger O’Donell, sempre estàtic a l’escenari, va aconseguir sense problema el so envolvent dels teclats, i Reeves Gabrels a la guitarra va donar la intensitat en els moments que va ser realment necessari.

Finalment, el gran Robert Smith manté un carisma excepcional, una veu absolutament mesurada, controlada i impecable; en definitiva, incontestable. Es va acomiadar del públic amb un ram de flors a la mà, de forma sentida i respectuosa i amb la impressió de que li costava marxar de l’escenari, aspecte el qual ja ens té acostumats en aquesta gira de 2022.

Un concert amb certs alts i baixos però que demostra que The Cure segueixen molt vius.