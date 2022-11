La cantant Ute Lemper i al Gio Symphonia van dur ahir a l’Auditori de Girona la música de l’Alemanya d’entreguerres en un concert organitzat pel festival Temporada Alta.

La diva teutona va compartir escenari amb l’orquestra dirigida per Francesc Prat en un concert que tenia com a fil conductor la Jazz Suite for Orchestra d’Erwin Schulhoff. Lemper va intervenir entre els sis moviments de la Suite, tot interpretant, entre d’altres, música de Kurt Weill i Hans Eisler.

El concert va servir per l’any de la commemoració del desè aniversari de la Gio, que va començar la tardor passada, justament també a l’Auditori de Girona per Temporada Alta.