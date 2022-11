Que un cinema sigui notícia no pel seu tancament, sinó perquè multiplica l’oferta, és tant poc habitual en els temps que corren que només es pot catalogar com a excepcional. I per això, encara que sigui amb un any de retard, s’ha de saludar amb satisfacció que a partir de divendres el Truffaut ja pugui disposar de la seva segona sala. L’estrena es farà amb la pel·lícula "Tori i Lokita", el darrer treball dels germans Dardenne, que va rebre el Premi Especial del 75è aniversari al Festival de Canes. «Aquest és un cinema municipal amb versió original amb vocació de servei públic i que reforcem com a equipament per la ciutat de Girona. A través d’aquesta segona sala obrirà el Modern a la ciutat, a entitats, escoles i activitats que es promouen», va assegurar el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament, Quim Ayats.

L’obertura d’aquesta esperada sala 2 del Truffaut arriba, a més, l’endemà de la celebració del 22è aniversari de la sala. Per això la nit abans, aquest dijous 17 a les 21h, es farà una projecció gratuïta de "La nit americana", film dirigit per François Truffaut i protagonitzat per Jacqueline Bisset i el mateix Truffaut, i que precisament està ambientat en un rodatge cinematogràfic. L’entrada és de franc, fins esgotar l’aforament, sense que calgui cap reserva prèvia. A més, el mateix dia 17 hi haurà una jornada de portes obertes de la sala 2 per a tots els espectadors que assisteixin a l’aniversari. S’hi projectaran en sessió contínua diversos tràilers de les properes estrenes que es veuran allà. MOLTA ATENCIÓ. Ja tenim data d'obertura de la sala 2 del nostre cinema. Serà aquest proper divendres 18 amb l'estrena de #TorietLokita, l'última pel•lícula dels germans Dardenne. OBRIM FIL (1/4) pic.twitter.com/k3AbpNzv1Z — Cinema Truffaut (@CinemaTruffaut) 14 de noviembre de 2022 La segona sala del Truffaut permetrà diversificar més els continguts i la programació del cinema. S’hi estrenaran títols que no tenien cabuda fins ara en disposar només d’una única sala, permetrà millorar la continuïtat en la programació dels títols estrenats a la sala 1 i acollirà activitats i continguts especials que complementin l’oferta del cinema. A més, estarà equipada amb la darrera tecnologia per projectar continguts en directe a través de streaming. Aquests dies, per exemple, s’està projectant amb molt d’èxit a la sala principal del Truffaut "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, que podrà seguir amb la seva carrera comercial sense fer tap per a l’arribada de nous títols a la cartellera, ara que es disposarà d’una segona sala per jugar. "La maternal", de Pilar Palomero, és un altre títol que s’estrenarà en breu.