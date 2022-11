Cantando bajo la lluvia, amb vuit guardons, i L’oreneta, amb cinc, van ser els espectacles més premiats als Butaca en una gala que va tenir lloc a Premià de Mar. El musical d’Àngel Llàcer i Manu Guix es va emportar totes les estatuetes a les quals optava, la de millor actriu i actor per a Mireia Portas i Ivan Labanda, millor escenografia, disseny de llums, vestuari, caracterització, espai sonor i millor musical. L’oreneta va recollir el premi a millor muntatge teatral, millor direcció per a Josep Maria Mestres, actor i actriu per a Dafnis Balduz i Emma Vilarasau i el Butaca Fundació SGAE a millor text per a Guillem Clua. Romeu i Julieta es va emportar els de millor interpretació revelació per Emma Arquillué i Guillem Balart. Altres obres destacades van ser Hamblet.01, de Sergi Belbel i Enric Cambray, va rebre el guardó al millor espectacle de petit format, i el Butaca al millor espectacle per a públic familiar se’l va emportar Bye Bye, monstre, de Dagoll Dagom.