Edicions Destino ha publicat dos nous volums de l’escriptor Josep Pla. Es tracta de l’epistolari entre Pla i l’assagista i polític Joan Estelrich ‘Periodisme i llibertat’ i l’antologia de la cèlebre columna de Pla a la revista Destino ‘Calendario sin fechas’. L’epistolari, editat per Sílvia Coll-Vinent, conté un centenar de cartes enviades entre 1920 i 1950 que il·lustren la cultura i la política catalana de l’època i cadascuna de les trajectòries, que van tenir el punt en comú al voltant del polític català conservador Francesc Cambó. Pel que fa a l’antologia de Xavier Febrés, ofereix la possibilitat de recuperar una cinquantena d’articles que el periodista va fer en castellà en una visió panoràmica de quatre dècades.

La professora de literatura catalana contemporània i de literatura anglesa a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull Sílvia Coll-Vinent s’ha encarregat d’editar la correspondència. Aquesta comença amb una fase de “més intimitat” durant la Dictadura de Primo de Rivera, es “refreda una mica” en els anys de la República, sofreix un parèntesi que abraça la Guerra Civil i la primera postguerra i es reprèn des del distanciament a partir del 1947.

La correspondència es completa en apèndix amb textos inèdits i articles esparsos que donen testimoni de la relació entre dos autèntics personatges del segle xx. En roda de premsa Coll-Vinent ha explicat que la correspondència explica qüestions destacades sobre la vida política, cultural i literària d’un període entreguerres. També presenta la relació “íntima” i “intensa” entre els dos personatges que és “franca” i “fresca”. “Eren amics i no tenien manies per dir-ho tot sense embuts”, ha puntualitzat.

Per Coll-Vinent el període més interessant de la correspondència és entre 1920 i 1929. “Passen per temps difícils i convulsos. No s’escriuen durant la guerra i la postguerra. Després culturalment ja decau l’interès”, ha destacat.

Segons han explicat, és interessant la topada que tenen els dos personatges l’any 1947. Quan Estalrich publica un article a Destino elogiant un llibre de Pla sobre Cadaqués. Pla li respondrà amb un article on considerarà Estalrich com un home que no ha evolucionat. El volum presenta la carta on Estalrich es mostra dolgut i demana una reparació. Però a partir d’aquí la relació, en certa mesura, es recupera.

Per la seva banda, el periodista Xavier Febrés ha explicat que l’antologia d’articles de la revista Destino ofereix una selecció de cinquanta-dos articles dels 1.500 que va realitzar entre 1940 i 1975. Aquests treballs ofereixen un ampli ventall de temàtiques, des de propostes més paisatgístiques, polítiques o anecdòtiques. Febrés ha indicat que en aquesta selecció es pot veure l’evolució de Pla però també la del país.

D’altra banda, des de la Càtedra Josep Pla han aplaudit que hi hagi un ritme “adequat” de publicacions de llibre de Josep Pla. “Val la pena reflexionar sobre la vigència d’un autor que va morir fa 41 anys”, han assegurat. Pel que fa a la digitalització dels articles de l’escriptor han explicat que continua i que, tot i les dificultats per la seva extensió, esperen completar-la aviat.