El festival elPetit arriba aquest cap de setmana a Olot. Amb activitats pensades per a infants de fins a 5 anys, presenta un programa de propostes de qualitat en un ambient de proximitat, amable i amb la intensitat de sons adequades. Dissabte hi ha previst un taller de dansa i un espectacle dels danesos Aaben Dans batejats com a Hvad er det? (Què és això?) i l’endemà, el muntatge Bajau de Ponten Pie. Totes tres activitats son al Teatre Principal.