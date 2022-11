La cantant de Sant Esteve de Sesrovires Rosalia ha obtingut dues nominacions als premis Grammy del 2023, les dues amb el treball 'Motomami'. Els guardons s'entregaran el 5 de febrer. Rosalia competeix en la categoria de Millor Àlbum de rock o música alternativa llatina i en la categoria de Millor Film Musical, per l'actuació en viu al canal de la cantant a la xarxa social Tiktok per presentar el disc. En aquest cas comparteix la nominació amb Ferran Echegaray i amb Stillz com a directors de vídeo. Les cantants Beyoncé i Adele i el cantant Kendrick Lamar encapçalen la llista de nominacions.