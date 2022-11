El Cor de Cambra del Palau actualitza l’Obra del Cançoner Popular

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana porta dissabte a Sant Feliu de Guíxols el concert El cançoner popular contemporani, amb un repertori que actualitza l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, del qual enguany es commemora el centenari. La cita al teatre Narcís Masferrer forma part de la gira amb què, fins a l’estiu vinent, el Cor de Cambra del Palau durà a escenaris de tot el país com el Palau de la Música, o el festival Musicant de Campllong (29 d’agost) una selecció de peces d’aquell projecte col·laboratiu impulsat pel mecenes guixolenc Rafael Patxot i estroncat per la Guerra Civil, vistes amb mirada actual.

Així, el repertori del concert inclou obres amb arranjaments fets anteriorment per compositors catalans com Bernat Vivancos, Joan Magrané o Feliu Gasull, i sis noves creacions encarregades a joves compositors com Anna Campmany, Maria Pintó, Joana Gomila o Arnau Tordera.