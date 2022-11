L’Ateneu d’Acció Cultural de Girona, l’Adac, tanca aquest diumenge la campanya Acabem l’orgue de la catedral de Girona amb el lliurament dels tubs que revesteixen l’instrument al Capítol. Des del 2018, l’entitat ha impulsat una iniciativa per «dignificar» l’instrument, que restava inacabat des de la seva construcció als anys 40 i que ha culminat enguany amb la col·locació de 76 tubs muts que no sonen però permeten identificar-lo com un orgue la caixa de fusta que conté els elements sonors.

Fil a l’agulla per acabar l’orgue de la Catedral setanta-nou anys després Ara l’Adac dona per tancada la campanya amb l’entrega formal al Capítol de la Catedral de Girona dels tubs, que s’han finançat amb aportacions d’entitats i particulars. A partir de les set de la tarda, un cop acabat l’acte institucional, s’oferirà un concert amb els organistes Sílvia Castillo i Pau Riuró, la soprano Clara Valero i el cor Filharmonia.