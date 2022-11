Navalni, la tragèdia del Balandrau i els refugiats afganesos, a l’Olot.doc

La tragèdia del Balandrau, l’enverinament del líder opositor rus Aléksei Navalni o les ombres de la indústria alimentària són alguns dels temes de la nova edició de l’Olot.doc. La mostra de cinema documental d’Olot es va posar en marxa ahir amb la primera de les quatre projeccions dedicades al públic escolar, que a finals de setmana donaran pas a les sessions per al públic general.

Uns 260 alumnes de secundària van omplir ahir una sala dels Cinemes Olot per a la sessió inaugural de la cita, que girava entorn del documental Balandrau, infern glaçat, i fins a un miler ho faran en els propers dies. Com a novetat, a més de les projeccions per a estudiants d’instituts d’Olot i Besalú, enguany s’ha previst també un passi exclusiu per a alumnes de cinquè i sisè de primària. Serà avui i s’hi projectarà el film Mi gran pequeña granja.

Les sessions per al públic general començaran demà, amb El agente topo i Mountain, mentre que divendres hi ha prevista la pel·lícula Flee. Un documental sobre la relació del fotògraf Helmut Newton amb les dones centrarà l’Olot.doc dissabte i diumenge es tancarà amb Navalny, sobre l’opositor al president rus Vladimir Putin.

Com sempre, un dels al·licients de la mostra seran les xerrades d’especialistes que acompanyen les projeccions. Enguany destaca especialment la participació de l’escriptora afganesa Nadia Ghulam, que posarà context a Flee, un documental d’animació sobre un infant refugiat de l’Afganistan, i la ponència del periodista Marc Marginedas i l’investigadora del Cidob Carmen Claudín en acabar Navalny.