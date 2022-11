«Mrs. Davis» a Girona: Un rodatge dins un rodatge a tocar de la Catedral

El rodatge de la sèrie Mrs. Davis ha viscut aquest dijous el seu dia fort a les comarques gironines, amb la gravació de seqüències que han comptat amb la participació d’uns 400 figurants al voltant de la Catedral de Girona. Després de rodar a Figueres i Lloret de Mar, l’equip de la nova producció del creador de Lost i Watchmen, Damon Lindelof, i la coguionista de The Big Bang Theory, Tara Hernández, han ocupat durant tot el dia la plaça dels Apòstols i la de Sant Domènec per enregistrar escenes que simulaven el rodatge d’una pel·lícula. Es tractaria d’una producció francesa als anys 80 que està filmant unes escenes ambientades a la França de 1300, entre les quals la crema de sis cavallers templers en una gran pira instal·lada davant del temple.

Cal tenir en compte que Mrs. Davis és una sèrie de ciència-ficció que, segons els seus responsables, explorarà el conflicte entre la fe i la tecnologia en «una batalla èpica de proporcions bíbliques», per això no és estrany els contrastos entre èpoques que s'han vist avui a Girona, amb personatges vestits d’època medieval amb d’altres amb roba dels anys 80 i la presència de vehicles de motor i aparells de tota mena, com ara càmeres i auriculars, entre cavalls i escuts heràldics.

I és que la sèrie, protagonitzada pels actors Betty Gilpin i Jake McDorman i amb la participació d’altres intèrprets coneguts com David Arquette i Tom Wlaschiha, està deixant estampes amb una gran diversitat d’èpoques al seu pas per les comarques gironines, perquè al castell de Sant Ferran de Figueres també s'ha enregistrat una mena de competició amb figurants vestits amb roba actual i altres caracteritzats com si fossin de l’edat mitjana.

A la plaça dels Apòstols, just davant la porta de la catedral, s’hi ha instal·lat una gran pira medieval, mentre que al fons de l’escena s’hi ha pogut veure les parades d’un mercat medieval i, a tocar del Palau Episcopal, l’actual Museu d’Art, una tribuna amb velluts vermells decorada amb motius heràldics com ara escuts amb una flor de lis.

A primera hora de la tarda, ja s’hi ha pogut veure una de les actrius transportada en un carret de golf pujant per la pujada de la Catedral, mentre figurants amb llargues túniques s’esperaven a les escales de la Pera. A la plaça dels Lledoners, hi havia altres extres amb roba vuitantera i furgonetes de l’època.

El rodatge, però, havia començat ja al matí a la plaça de Sant Domènec. A primera hora, l’entorn de l’edifici de Les Àligues ja lluïa l’ambient que es veurà a la sèrie: les plaques amb el nom de la pujada i la plaça de Sant Domènec han estat substituïts per cartells en francès i tot era ple de vehicles i membres de l’equip de producció deixant-ho ben enllestit.

Cap a mig matí, la sèrie s'hi ha estat enregistrant el que tot apunta que serà l’escena del rodatge d’una producció francesa, perquè s’hi han pogut veure caravanes logotipades com a Papio Cinema, càmeres, penjadors plens de roba, la típica cadira de director -de «realisateur»-, suposats membres d’un equip de gravació i fins i tot rètols on es podia llegir «si us plau, calleu, estem filmant!».

Els xafarders -molts, estudiants de la Universitat de Girona- que s'han quedat observant una estona van poder veure com la mateixa actriu baixava en un cotxe de golf i entrava en una de les caravanes, mentre dues figurants uniformades com a agents de seguretat i una tercera que simulava estar embarassada també entraven en acció. Tot plegat, amb una quarantena d’extres caracteritzats amb túniques, capes i pells com si sortissin de segles enrere també formant part de l’escena.