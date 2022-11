Els «Pares normals» d’Els Amics de les Arts afinen per l’estrena

La comèdia musical d’Els Amics de les Arts Pares normals debuta oficialment el proper 29 de novembre al Poliorama i al teatre de la Rambla ja s’hi respira l’ambient d’estrena. La companyia d’intèrprets encapçalada per Enric Cambray, Júlia Bonjoch i Albert Pérez va pujar ahir a l’escenari per presentar algunes escenes del muntatge que el grup català ha aixecat colze amb colze amb Marc Artigau i sota la direcció de tot un veterà de les taules com Sergi Belbel. Pares normals és la història d’un jove autosuficient a qui la maduresa i un incident porten a redescobrir els seus progenitors, i a identificar-s’hi més que mai. Un viatge explicat i cantat a través de 14 cançons originals creades per Els Amics de les Arts a partir de l’argument.

Els músics, instigadors del projecte i autors de la història i les cançons, s’han aliat amb Marc Artigau i la productora Minoria Absoluta per tirar-lo endavant. A només un dia de començar les funcions prèvies, Joan Enric Barceló, un dels dos integrants del grup que viu a Girona, l’altre és Ferran Piqué, té clar que l’aprenentatge d’aquests darrers mesos ha estat saber «delegar» i entendre les dinàmiques de treball pròpies d’un espectacle escènic de gran format. El llibret d’Artigau, la direcció de Sergi Belbel, les coreografies de Marta Tomasa, la banda que toca en directe, tots junts formen l’engranatge d’aquest ambiciós musical en català.

Joan Enric Barceló, Dani Alegret i Ferran Piqué remarquen que aquí l’important era la història a explicar, i no pas fer un espectacle de cançons d’Els Amics de les Arts. De fet, totes les composicions són noves, originals, i les van crear a partir del relat que s’havia d’interpretar, no a la inversa.

Amb aquest espectacle homenatgen els pares, també els fills, i les sempre difícils relacions entre uns i altres. Pares normals és la història de l’Aran, un advocat d’uns trenta anys que ha decidit muntar la seva vida a milers de quilòmetres de distància dels seus pares, amb els quals sent que els separa un món. Però en un viatge llampec a Barcelona per explicar-los que es casa, un accident inesperat trenca tots els seus plans i fa que el protagonista hagi de replantejar-se la seva existència, i comenci a veure els seus pares d’una altra manera.

El «somni» no acaba aquí

Piqué diu a pocs dies de l’estrena que no senten pressió si no la «lleugeresa» de qui està «flotant» per haver acomplert un somni (crear un musical) i poder-ho fer rodejats «dels millors» companys de viatge, i aquí hi inclou l’elenc d’actors que formen Enric Cambray, Júlia Bonjoch, Albert Pérez, Annabel Totusaus i Lucía Torres, amb Bernat Cot, Víctor Gómez i Anna Herebia.

«Això és el somni que sempre havíem tingut, unint les nostres dues passions com són el teatre i la música. I hem esperat el moment just i a tenir la companyia que volíem per fer-ho», subratlla.

Dani Alegret diu que les reaccions del primer públic que va veure l’obra en un assaig recent «confirmen» que l’aventura anirà bé i que, per tant, potser aquesta no serà l’última incursió del trio en el món dels musicals o de les taules en general. «Ja tenim idees per un segon», confirma Dani Alegret.

Belbel torna al musical

Belbel dirigeix el seu primer musical després de 20 anys. El director sosté que la música afegeix a la teatralitat un element de «sensibilitat i sensorialitat» a les quals «a vegades no s’hi arriba des del teatre» de text. Per això, perquè li agraden els musicals i perquè va veure en el text i en les cançons un material molt potent, va acceptar de seguida.

Com va explicar ahir, ell va ser convidat a «entrar» en la producció quan la música ja estava enllestida i també el llibret, de Marc Artigau. Sobre la història, «molt bonica», Belbel diu que és senzilla, divertida i que «arriba». Versa sobre fills i pares, i les coses que de petits dèiem que no faríem mai com a pares i per bé o per mal hem acabat fent.

Humil, diu que la seva tasca s’ha limitat a «explicar la història». «És la meva obsessió», admet, després de desfer-se en elogis cap a l’equip artístic, incloent-hi els intèrprets i la feina de la coreògrafa Marta Tomasa, amb qui ha treballat colze amb colze.

tot preparat per al debut. Els protagonistes de «Pares normals» van pujar ahir a l’escenari per presentar-ne algunes de les escenes. A la imatge superior, envoltats d’uns espectaculars fluorescents. A la dreta, dos moments de la representació que es va fer ahir abans de l’estrena el proper 29 de novembre. F