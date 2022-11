Joan Josep Camacho Grau recull quasi vint anys de poesia escrita amb vistes al viaducte

El poeta gironí Joan Josep Camacho Grau repassa gairebé dues dècades de trajectòria literària a A recer de les gosses hipodèrmiques. El llibre, editat per Documents Documenta, és en realitat dues antologies en una: una selecció de la seva obra poètica publicada entre els anys 2000 i 2015 i de poemaris inèdits que van del 2000 al 2015. Es presenta dimecres 23 a la llibreria 22 de Girona.

Camacho Grau atribueix les ganes de fer una retrospectiva a alguna cosa més que l’edat: «quan has tingut tant temps per escriure i has acumulat tantes coses, et ve de gust fer una revisió. Que hagis publicat un llibre no vol dir que no el puguis revisar ni reescriure», assegura. «Una obra sempre està en construcció, la publiquis o no. Quan publiques no et treus un llibre de sobre, et persegueixen sempre», afirma l’autor.

La primera part, batejada com a Viaducte pels vint anys que el gironí ha viscut a tocar de les vies del tren de Girona, és una tria feta amb la col·laboració del poeta Guim Valls, que l’ha ajudat a espigolar poemes representatius de les línies i temàtiques d’obres com L’hort de marbre o El tòrax de la bèstia. També dels més antics, com Antic silenci, d’on surt el vers que dona títol a aquest volum.

Valls, que també s’ha encarregat del pròleg d’aquesta part, qualifica el poeta com un autor que ha sigut capaç de «bastir una obra extensa que respira com a entitat pròpia i reconeixible», amb fons i formes que es van repetint i que han quedat recollides, amb pinzellades, a Viaducte.

Per a la segona part, Cara B, ha comptat amb el suport de Rafael Cruz, amb qui col·labora des de fa anys. Cruz i Camacho Grau han repescat poemaris sencers que no s’han arribat a publicar mai -tot i que alguns poemes perquè han estat musicats o editats en revistes i antologies-, però no com una manera de fer balanç, sinó de «tancar una etapa», el final de la qual arriba al 2015, quan van engegar junts el projecte de la Fucktory, que va suposar «una altra manera d’escriure».