Guardó per a «junil a les terres dels bàrbars». L’escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís va rebre ahir el premi Setè Cel de Salt per la novel·la Junil a les terres dels bàrbars, editada per Club Editor. El premi, dotat amb 3.000 euros, es va entregar a la biblioteca Iu Bohigas de Salt.