Rosalía continua amb pas ferm el seu camí pel panorama musical internacional i s’ha endut quatre dels nou Grammy Llatins als quals optava, entre els quals, el gran premi de la nit, el de millor àlbum de l’any per Motomami, així com el de millor disc de música alternativa, millor enginyeria de gravació i millor disseny. La cerimònia de la música llatina entronitza de nou a Rosalía com a fenomen musical com ja va fer el 2019 amb El mal querer.

A més, el quartet barceloní Las Migas s’han emportat el premi a millor àlbum de música flamenca per Libres.