La feina de detectiu que ha fet Adriana Bàrcia per a reconstruir l’original de Nàufrags culmina un any especialment intens per a la recuperació de les obres dels anys suïssos d’Aurora Bertrana, amb la publicació de dos llibres inèdits i el rescat d’un que era introbable. Si arribada la primavera es publicava per primera vegada Cendres, amb una edició a cura de Bàrcia, al juliol va tornar a la taula de novetats de les llibreries Edelweiss, la seva primera novel·la, vuitanta-cinc anys després de la seva primera (i única) edició l’any 1937, en plena Guerra Civil, en una col·lecció per acostar la literatura a les dones. El debut en la ficció de Bertrana, reeditat per :Rata_ també amb Bàrcia al darrrere, s’ambienta als Alps i és fruit de la fascinació que li va provocar el paisatge durant el seu primer viatge al país, als anys 20.