El 18 de novembre, el món –el literari i la resta–, es va aturar un instant el seu temps per retre un centenari homenatge al senyor del temps, a Marcel Proust, en complir-se els cent anys de la seva mort a París. En el seu moment ell va parar el temps, el seu temps, el va descompondre a la seva genial manera i ens va tornar un temps nou i diferent, el que des de llavors regeix al món de la literatura –i la resta també-.

Concebent-ho com el major homenatge i reconeixement a la seva obra, l’editorial Alba publica una monumental i superba edició d’À la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido. Amb una nova i excel·lent traducció de María Teresa Gallego Urrutia i Amaya García Gallego, Alba ofereix un primer volum amb les dues primeres parts d’aquesta obra magna, Por donde vive Swann (1913) y A la sombra de las muchachas en flor (1917), centrades en la infància i l’adolescència del narrador, en els seus primers amors –contrastats amb els vaivens de la passió d’un adult, el cèlebre Swann– i totes les seves ansietats, plaers i decepcions. En els següents mesos aniran publicant-se, en dos volums més, les cinc parts restants: Por donde los Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, Albertine desaparecida i El tiempo recuperado.

En busca del tiempo perdido és un univers de riquesa gairebé inesgotable, ja que Proust ens parla amb finor i clarividència inigualables sobre temes d’interès universal com la passió amorosa, l’emoció artística, la memòria, el record i de manera especial i protagonista, el pas del temps inexorable.

Com a testimoni del seu temps, Proust aborda totes les característiques de principis del segle XX a la seva gran obra, En busca del tiempo perdido. Gràcies a la traducció de les seves pròpies experiències, el llibre no es converteix en un esdeveniment inesperat. Atès que va néixer en un ambient ric i gloriós, i que va passar una infància als salons socials, tracta i reflecteix la situació de la societat francesa al llarg de primera meitat del segle XX. És una pintura de la societat francesa, més particularment l’aristocràtica, rica i snob. Aquesta societat es descriu a través d’uns espais privilegiats com ara els salons, els grans hotels, les platges de moda, els bells barris de París però també els llocs sòrdids. Al llarg dels anys observa i dóna testimoni del seu temps; però la mort del seu pare i després de la seva mare el porta a descobrir i modificar la visió del món depenent d’on viu.

Però què fa que Proust i la seva magna obra hagin passat a la història com el cim de la literatura moderna? És el fet que En busca del tiempo perdido marca una ruptura amb la literatura tradicional. Un abans i un després. Proust trenca amb la concepció de la novel·la tradicional i inaugura i crea una nova forma a la literatura contemporània inexistent fins aleshores.

Trencant amb l’estil narratiu de Balzac, Zola o Flaubert, els grans mestres literaris del segle XIX, que s’aplicaven a les seves novel·les a la representació del món real, Proust, com a gran innovador, busca observar i descriure el món interior dels personatges més que la fugacitat dels éssers i coses. És aquesta psicologia al llarg del temps allò que constitueix l’originalitat de Proust.

Per això, a diferència de l’escriptura de Balzac o Flaubert, el curs de la història no és ni lineal ni cronològic. La història segueix més aviat el temps de la psicologia del narrador, que no es desenvolupa de manera literal.

El que li interessa a Proust no és la descripció de la realitat, sinó la forma psicològica en què el narrador interpreta i sent aquesta realitat, tant en el passat com en el present.

Proust s’adona de la necessitat d’una nova concepció de la novel·la i aquesta transformació es materialitza a la seva gran obra. Proust renova completament la novel·la en descuidar la tècnica dels grans escriptors anteriors per als qui la composició d’una novel·la havia de contenir no només una acció principal i una narració en tercera persona, sinó també inevitablement el temps lineal i els llocs ordinaris.

Però Proust, a diferència de la novel·la tradicional, posa en un segon pla l’acció, la intriga i el temps lineal, i dóna protagonisme a les persones i els sentiments interns.

L’altra gran innovació de Proust és el canvi excepcional en relació amb l’acció, l’espai, el temps i els personatges, és a dir, els quatre elements que formen el basament de la novel·la tradicional. És innegable que el temps és el tema principal de la monumental novel·la de Proust, i aquesta memòria n’és la matèria. Al llarg de la novel·la, l’acció continua sent secundària, mentre que el temps juga un paper important, i tot ens hi empeny; el lector està constantment obligat a navegar en el temps, a saltar seguint el fil de la memòria del narrador. A més a més, la ruta recorreguda pel narrador o la història del narrador no és cronològica ni lineal. Hi pren forma el temps psicològic, que també es pot anomenar psicologia al llarg del temps. Al llarg de la novel·la, és el temps de la psicologia qui governa el flux de la història, el món interior del propi narrador.

El que també mereix l’atenció de l’escriptor és que la recerca del temps perdut no és l’evocació nostàlgica d’un passat inaccessible i desaparegut per sempre, sinó el descobriment progressiu de l’única realitat consistent, cosa que es forma a la memòria involuntària i a l’esforç de memòria, perquè «els veritables paradisos són els paradisos que hem perdut», assegura Marcel Proust.

Fins a Proust, molts autors relaten el passat passant del present al passat. De manera que l’originalitat de Proust procedeix de la concepció oposada a aquesta tècnica psicològica, així que és rememorant primer el passat oblidat, però no perdut, com aconsegueix renéixer el món interior inscrit en aquest passat.

Proust defensa i aplica allò que és la seva gran consideració: el temps ho esborra gairebé tot, però no pot esborrar la memòria, perquè l’essència de les coses roman eterna, i es poden sentir tant en el moment present com en un temps llunyà. Per això la memòria involuntària finalment permet al narrador redescobrir el temps perdut i escapar-se dels lligams del temps, per poder viure-hi fora.

Els grillons del temps es trenquen, el temps perdut finalment es convertirà en un temps trobat. I és que, per a Proust, la novel·la és menys la crònica d’una vida que la florida d’una visió els esdeveniments de la qual són només el pretext. En aquest sentit, En busca del tiempo perdido, és un descobriment d’éssers, coses i d’ell mateix.

El famós episodi de la magdalena, al primer tom, Por donde vive Swann, il·lustra perfectament el poder màgic d’aquesta memòria involuntària relacionada amb les sensacions, i prova, segons assenyala Proust, que els sentits, poden tornar al passat o reconstruir-lo , perquè l’obra de Proust, aquesta immensa recerca del temps perdut, està completament emmarcada pel famós episodi de la magdalena que il·lustra amb precisió aquesta preciosa experiència psicològica.

D’aquesta manera cerca i aconsegueix reviure, mitjançant una psicologia de l’espai, moments privilegiats de la vida i assaborir els plaers fràgils i simples; l’heroi sent curiositat per tot, començant per ell mateix. Se sorprèn de tot, qüestiona totes les banalitats que, gràcies a una mirada subtil, guanyen innegablement en profunditat. El món és preciós en els detalls més petits. Cada cosa o individu té costats amagats, té secrets per revelar. La simplicitat sempre és enganyosa. La futilitat, font de coneixement, afavoreix el renaixement infinit de l’ésser.

Efectivament, l’obra de Proust és extensa –set toms– i complexa de llegir, encara que no difícil. Així, si hem llegit En busca del tiempo perdido, sempre seguirem llegint-lo. Podem parar, llegir altres coses, no llegir res, oblidar-nos fins i tot de Proust, però la seva grandiosa trama seguirà sempre en nosaltres. Tot ens remet a això.