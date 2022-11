Després de la celebració del seu 22è aniversari, el cinema Truffaut té una altra notícia per celebrar. En els últims temps, després de l’impacte de la covid-19 i amb les plataformes d’streaming molta gent ha perdut l’hàbit d’anar al cinema. Això ha fet que moltes sales s’hagin vist en l’obligació de tancar, com va passar aquest estiu amb els Albéniz de Girona. o fa uns dies amb els Arinco de Palamós. Per això el Truffaut pot estar de celebració, no només està recuperant les xifres de prepandèmia sinó que, també, ha inaugurat una segona sala. Ho va fer el passat divendres 18 de novembre amb la projecció dels films As bestas i Tori i Lokita.

Ahir, un dia després de la seva inauguració alguns espectadors que freqüenten el cinema van decidir acostar-s’hi per estrenar la nova sala. La pel·lícula que s’hi projectava a 2/4 de 5 era la de Rodrigo Sorogoyen. En general es respirava un aire alegre i optimista degut a la nova sala. Abans de l’inici de la projecció els assistents no podien evitar treure el cap per veure com era la sala, tot admirant-la. «Em sembla fantàstic que obrin la nova sala, és xulíssima», va declarar una parella assídua del cinema. Tots els presents tenien una reacció similar en descobrir-la. Molts d’ells s’alegraven de la notícia, ja que una nova sala suposava una programació més àmplia i, per tant, més pel·lícules per triar. Molts d’ells pensaven que això podria significar un augment de públic. «Ara amb dues sales és probable que vingui més gent perquè hi ha més oferta. Esperem aguantar-la», desitjava un noi que venia des de Blanes per assistir a la projecció. D’altres apuntaven que «està bé poder triar dues pel·lícules, venir a les quatre a veure La maternal o a 2/4 de 5 a As bestas», clar, com que ara hi ha dues sales... però ens era igual quina de les dues veníem a veure perquè sabíem que seria bona. Venir aquí és encertar segur». «El Truffaut és l’únic cine que s’escapa del cinema comercial» amb aquesta declaració la parella assídua al cine municipal va resumir el que pensava pràcticament tot el públic. «Jo vinc sovint, aquí es projecten pel·lícules especials que no veuries en altres llocs i que obrin una nova sala em sembla perfecte», declarava una dona. Així mateix ho assegurava una noia jove que també va assistir a la projecció del film: «fa poc que soc a Girona, però ja he vingut unes quantes vegades al Truffaut, és original i està al centre de la ciutat. Que hagin obert una nova sala em sembla molt bé, és una bona notícia».