Botis Seva, ballarí i coreògraf britànic de 31 anys, és el guanyador del tercer premi Carmen Mateu Young Artist European Award, del Festival Castell de Peralada, enguany dedicat a la categoria de dansa en la categoria de coreògrafs clàssics, neoclàssics i contemporanis. Un jurat format per Carlos Acosta, Iratxe Ansa, Rafael Bonachela i Cathy Marston han reconegut la figura de Seva i l'han agraciat amb un guardó que suposa 30.000 euros i una obra coreogràfica d'encàrrec per estrenar en l'edició de 2024 o 2025 del festival empordanès. El britànic s'ha imposat aquest mateix dilluns entre les candidatures finalistes que ha vist el jurat, a partir de 34 candidatures d'11 països que s'hi havia presentat.

Isabel Suqué Mateu, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, ha manifestat durant el seu discurs que “el Premi Carmen Mateu en si mateix pretén donar impuls i prestigi a les disciplines de l’òpera i la dansa en l’àmbit europeu tot reconeixent i impulsant la trajectòria de joves artistes i contribuint de manera activa al desenvolupament de la seva carrera professional”.

El jurat ha posat especialment en valor la veu "única, autèntica i original" del guardonat. La seva capacitat d’integració dels elements escenogràfics en una coreografia amb resultats visualment impactant, així com la interacció de tots els components i el seu llenguatge coreogràfic original i personal de resultat commovedor.

El director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar, ha subratllat el valor que dona la institució a aquest premi, destinat a consolidar la seva carrera a Europa i afavorir el creixement i desenvolupament professional.

Dansa contemporània

Botis Seva és un artista de la dansa, coreògraf i director que treballa en el marc de la dansa contemporània, el teatre físic i el hip-hop. Molt consolidat en el teatre dansa hip-hop, experimenta amb la forma, l’estructura i l’art dramàtic per reinventar la coreografia. Agafant prestades tècniques de la cinematografia, el text, l’art i altres llenguatges de la dansa, Seva se centra a marcar la diferència i fer servir les seves experiències autobiogràfiques per impulsar narratives.

Va néixer i créixer a Londres, i va entrar en el món de la dansa als 15 anys, de la mà de l’experimentalista de teatre i dansa hip-hop Tony Adigun d’Avant Garde Dance. Després d’una breu carrera interpretativa amb Avant Garde Dance funda Far From The Norm als 19 anys. Seva ja compta amb el reconeixement d’alguns dels concursos més importants d’Europa, com el Ballett Gesellschaft Hannover eV (Alemanya) o el Concurs Internacional de Coreografia de Copenhaguen, on va obtenir el primer lloc així com també diversos premis de l’audiència, que es va traduir en una residència amb l’Australian Dance Theatre.

També ha estat artista d’Aerowaves Twenty17, amb projectes que ha presentat a Noruega i a Dinamarca com a part de Spring Forward. I també ha estat nominat/premiat en gran varietat de prestigiosos premis britànics, com ara els Critics Circle National Dance Awards a l’Artista Emergent, a la Millor Companyia Independent i a la Millor Coreografia Moderna; Millor Nova Producció de Dansa als Black British Theatre Awards, i el Bonnie Bird Marion North Choreography Mentoring Award.

Edicions anteriors

La jove compositora Helena Cánovas, l'any passat, i la ballarina Maria Khoreva, primera solista del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, l'any del debut del guardó, són els altres dos noms en el palmarès d'aquest jove premi de la Fundació Castell de Peralada.