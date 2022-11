Els grups The Tyets, 31 FAM i Lal'ba estrenaran nou disc en el marc de l'Strenes de Girona. Els concerts seran a la Sala La Mirona de Salt, el sextet de Sabadell 31 FAM actuarà el 14 d'abril, el duet de Mataró The Tyets i el grup d'Olesa de Montserrat Lal'Ba ho faran el 21 d'abril. Les entrades per a The Tyets i 31 FAM estaran aquest dimarts a la venda al web del festival. Aquests avançaments s'uneixen als de les estrenes dels nous discos de Triquell (15 d'abril) al Teatre de Girona i Els Amics de les Arts a les escales de la Catedral en un doble concert el 6 de maig.