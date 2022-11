El president del Gremi d’Editors, Patrici Tixis, confia que la crisi de distribució del llibre tindrà un «impacte menor» en la campanya de Nadal. La integració de les distribuïdores Les Punxes i Àgora a la nova Entredos Logístics «no acaba de rutllar com hauria de fer-ho», admet, però Tixis, envia un missatge tranquil·litzador amb vistes a la campanya del Nadal. Tixis assenyala que aara el que està més endarrerit són les reposicions i ja no tant la distribució de novetats, però que s’estan movent fils per sol·licitar ajudes excepcionals a les administracions per pal·liar els perjudicis econòmics.