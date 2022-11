Massimo Carlotto, Chris Offutt, Rosa Montero i Carlos Zanón són alguns dels primers autors confirmats per al festival Mot, que el 2023 se centrarà en la por. La cita literària se celebrarà a Girona i Olot del 16 al 25 de març amb el lema «Pànic, literatura i por» i estarà comissariada pel crític literari, assagista i professor Àlex Martín, director de la col·lecció Crims.cat.

Martín destaca que el festival intentarà acostar-se a la por, «la gran malaltia de la nostra societat», d'una manera polièdrica: no només sobre el terror i les fòbies, sinó també les angoixes que generen les preocupacions socials o la idea d'agonia, dolor o maltractament.

Entre els primers autors confirmats d'aquesta novena edició del certamen hi ha també Núria Cadenes, Xavier Aliaga, Andreu Martín i Jordi Dausà, però el comissari ja avança que hi tindrà un paper destacat «la representació de la por en imatges», per això també es comptarà amb cineastes o dibuixants.