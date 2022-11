El festival Temporada Alta encara la recta final amb unes xifres similars a les d'abans de la pandèmia. El director del certamen, Salvador Sunyer, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que estan «millor que el 2019» en diferents aspectes. Sobre la venda d'entrades, el Temporada Alta ja ha venut més de 37.000 entrades, un 87,16% de totes les que hi ha a la venda. Més enllà de les localitats, Sunyer ha avançat que el certamen ha evolucionat respecte al 2019 en la línia d'arribar a tota mena de públic i de teixir complicitats internacionals. De fet, després de la setmana de programadors el director ha afirmat que Temporada Alta compta amb més projectes europeus que abans de la pandèmia. «Ens ve a buscar més gent que mai», ha afegit Sunyer.

La 31a edició del Temporada Alta arrencava el 7 d'octubre amb 107 espectacles, 193 funcions i 42.450 butaques disponibles. Ara, a menys d'un mes perquè s'acabi el festival, ja s'han venut el 87,16% de les entrades disponibles. El director del festival, Salvador Sunyer, anunciava que aquest dilluns s'havien superat les 37.000 localitats venudes. Aquesta xifra és similar al volum de venda que tenia el certamen d'arts escèniques abans de la pandèmia, quan va tancar amb 53.086 espectadors i una ocupació del 89,21%. Sunyer ha assegurat que el festival «va bé» malgrat la incertesa que hi ha al voltant de la inflació.

El director ha assegurat que no han perdut el temps i la pandèmia els ha obligat a «repensar més de pressa» sobre el model de festival, assolint un disseny més madur que abans de la crisi sanitària. «Estem millor que el 2019», ha afirmat Sunyer. De fet, si bé l'ocupació es manté respecte anys anteriors, el que ha canviat més és el model de certamen que plantegen els organitzadors.

Sunyer assegura que aposten per teixir «més connexions internacionals» i això comença a donar els seus fruits. El director de Temporada Alta ha garantit que el festival participa en més projectes europeus que mai. Es tracta de produccions on participen entre cinc i set socis de països diferents per a projectes de gran format. Un altre dels eixos és obrir-se a nous públics. «Vendre entrades als qui els agrada el teatre és molt fàcil», afirma el director del Temporada Alta. Per això des de fa uns anys s'han marcat l'objectiu d'arribar «a tothom», un repte que aquest 2022 han abordat millor del que ho van fer el 2019 i que continuaran treballant en edicions futures.

Preocupació dels programadors internacionals

El festival ha recuperat la setmana de programadors aquest 2022, aprofitant la caiguda de les restriccions sanitàries per la covid-19. En aquesta setmana hi ha participat 75 programadors internacionals que han pogut veure una desena d'espectacles. Això ha fet que algunes produccions catalanes ja hagin tancat funcions a Avinyó per a la temporada vinent. Salvador Sunyer ha recordat que «en els últims anys» diverses companyies catalanes han actuat a Avinyó «quan feia 50 anys que no n'hi havia».

Malgrat tot, al llarg de la setmana s'ha palpat «preocupació» entre els programadors i els artistes de cara a la temporada vinent. Es tracta d'una previsió de caiguda d'espectadors a causa de la inflació i de l'augment de la factura energètica. Per altra banda, encara hi ha moltes produccions que s'han fet en els últims dos anys, però que «encara no han vist la llum» per culpa de la pandèmia.

Això portarà als programadors a contractar produccions locals de cada territori i fent apostes «més segures» d'espectacles per a públics generalistes. La preocupació no es trasllada al Temporada Alta, que preveu fer «petits canvis» de cara a l'edició que ve sobretot en l'àmbit de la comunicació. Sobre la venda d'entrades d'aquest any, Sunyer ha afirmat que la inflació no ha portat cap caiguda d'espectadors, sinó al contrari: «ara venem més entrades d'última hora que mai». El director ha explicat que fins ara hi havia «una idea falsa» que els espectacles estaven plens i la gent ja no buscava entrades d'avui per demà, però aquesta tardor sí que ho han fet.