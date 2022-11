El festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, l’Acocollona’t, aposta per continuar creixent i arribar a nous públics. La 12a edició del certamen, que tindrà lloc entre el divendres 2 i dissabte 10 de desembre, abandona els Albèniz Plaça, espai que havia ocupat en els darrers anys, per obrir-se a nous espais de la ciutat com el Centre Cultural La Mercè, el Museu d’Història, el Refugi Antiaeri o el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, a més del cinema Truffaut, que ja va acollir les seves primeres edicions. El festival donarà el tret de sortida el divendres 2 al renovat cinema Truffaut i celebrarà la gala de clausura, amb l’entrega de premis, el dissabte 10 a l’Auditori Josep Irla.

Al llarg de nou dies, l’Acocollona’t projectarà una trentena de curtmetratges -en tres sessions-, i dues pel·lícules i també comptarà amb una sessió solidària centrada en la lluita contra el càncer. A més a més, s’han programat activitats paral·leles com el tradicional concurs Acocoexprés -en què els participants hauran d’enregistrar un curt en tan sols 24 hores aquest pròxim dissabte-, la primera edició de l’Acocoràpida, un concurs de pintura ràpida que tindrà lloc el dijous 8 de desembre de 10 a 15 h i que proposa als alumnes dels instituts inspirar-se en els carrers del Barri Vell per fer les seves il·lustracions de temàtica fantàstica o l’Acococòmic, un concurs de tires còmiques de terror i ciència-ficció. Entre les activitats paral·leles, també destaca la xerrada Psicofonies, són les veus dels morts?, on Jorge Ríos, responsable de Girona Misteriosa, mostrarà psicofonies enregistrades per la ciutat i la ruta teatralitzada Les llegendes fantàstiques de Girona, en col·laboració amb les companyies La Minúscula i Drakonia. Trobada de crítics i experts El certamen codirigit per Jordi Martínez, Callahan Ruiz -col·laborador de la secció d’opinió de Diari de Girona- i Paco Cavero recupera enguany la normalitat després de dues edicions marcades per la pandèmia, també celebrarà la primera edició de l’Acococrítics, una trobada coordinada per Anna Palou que reunirà, podcasters, crítics i creadors de contingut. La jornada, que comptarà amb una quinzena de ponents, inclourà tres taules rodones, una d’elles centrada en el paper de la dona en el sector del cinema fantàstic. Aquest esdeveniment, obert al públic en general, tindrà lloc el dissabte 10 entre les 10 h i les 17 h a La Mercè.