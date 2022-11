Dagoll Dagom prepara el musical L’alegria que passa, de Santiago Rusiñol, el seu últim espectacle de creació segons han confirmat aquest dijous. L’espectacle s’estrenarà al març al Teatre Poliorama i compta amb Marc Rosich a la direcció, Andreu Gallén a la direcció musical i Ariadna Peya a les coreografies. L’adaptació del text de Rusiñol és en clau de «musical contemporani», inclou música trap i reuneix un elenc jove i figures clau de Dagoll Dagom com Àngels Gonyalons i Mariona Castillo. La productora i cofundadora del grup, Anna Rosa Cisquella, diu que haver treballat amb professionals diferents ha mantingut viva la companyia al llarg de gairebé 50 anys. Dagoll Dagom preveu acomiadar-se del tot amb la reposició de Mar i Cel el 2024.

Dagoll Dagom ha tornat a confiar en el tàndem Galén-Peya, com van fer amb Maremar, i ha sumat Marc Rosich a la direcció. L’elenc és volgudament jove, amb excepcions, perquè el propi musical vol ser «contemporani» tot i que parteixi d’un text clàssic.

Cisquella va tenir la idea d’adaptar el text de Santiago Rusiñol durant la pandèmia, un moment en que els artistes i les companyies no sabien si tornarien a actuar ni a girar. L’alegria que passa és un conte breu publicat l’any 1898 on Rusiñol explica precisament la història d’una companyia teatral que visita un poble per fer-hi una actuació i després se’n va. Tota una vindicació del món teatral i alhora una metàfora del comiat definitiu de Dagoll Dagom.