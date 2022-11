Gabrielle, Emma, Leire i Zoe són quatre adolescents de 17 anys organitzen una nit de diversió, confidències i alcohol al gimnàs de l’internat on estudien. En aquest clima de confiança i diversió, aviat l’alegria i l’espontaneïtat pròpies de la seva edat deixen pas a un terrible secret que acabarà per aflorar. Aquest és l’argument de Flechas, el curtmetratge que s’estrena aquest divendres (22.45 h) al canal Cosmo, amb motiu de la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Cosmo i La Costa produeixen aquest treball dirigit per Imanol Ruiz de Lara i protagonitzada per les joves Paula Losada (Las niñas de cristal), María Romanillos (Paraíso), Naria Lleó (Hierro) i la begurenca Maria Morera, guanyadora del premi a la millor actriu en la darrera edició dels premis Gaudí pel seu paper a la pel·lícula Libertad de Clara Roquet. El film també compta amb la participació d’Ariadna Gil, en el paper de directora de l’internat.

Morera, que confessa que no va dubtar ni un instant en acceptar la proposta, destaca que el missatge del curtmetratge s’adreci sobretot als més joves. «L’adolescència és el moment en què ens formem com a persones i comencem a qüestionar-nos problemes que ens afecten perquè d’alguna manera ja comencem a ser aquests petits adults» explica l’actriu, que va debutar en el món de la interpretació protagonitzant la pel·lícula La Vida sense la Sara Amat (2018) de Laura Jou.

L’actriu empordanesa també considera que sovint la violència masclista en aquesta franja d’edat es minimitza o es nega, «de la mateixa manera que altres temes com el suïcidi». «Encara avui hi ha gent que pensa que en aquesta edat no passa. Jo he tingut la sort de passar per cap experiència d’aquest tipus, però tinc moltíssimes amigues que sí, algunes fins i tot més petites de les protagonistes del curt» postil·la.

Per la coprotagonista de Flechas, «l’educació és clau». «És molt important ensenyar que aquests comportaments no són normals i, al mateix temps, oferir eines per gestionar situacions com aquestes» apunta.

Flechas, que arriba un any després de l’èxit assolit per Cosmo amb 17 minutos con Nora, del mateix equip, destaca també per la seva banda sonora, amb temes de la xilena Soledad Vélez, Rocío Saiz, Zahara i La Dani.