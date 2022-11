La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia, estrenarà aquest divendres a l'Auditori de Girona el seu nou projecte Himnes del Cor. El nou treball de la SCCC, on reversiona grans himnes de la història de la música, compta amb la col·laboració de Beth, Manu Guix, La Pau i Joan Garrido, a més de la Polifònica de Puig-reig, es presentarà en tres concerts de divendres a diumenge.

El projecte 'Emociona't amb la SCCC: Himnes del Cor' portarà el públic de l'Auditori de Girona a fer un viatge emocional per les melodies més corprenedores dels darrers tres-cents anys que han acabat esdevenint himnes universals. En aquesta ocasió, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya compta amb la col·laboració dels cantants Beth, Manu Guix, La Pau i Joan Garrido, a més de la Polifònica de Puig-reig, que interpretaran una selecció d'himnes de la música tant clàssics com contemporanis. S'hi podran escoltar des de l'Oda a l'alegria de Beethoven a I will survive de Gloria Gaynor, passant per Amazing Grace, El cant dels ocells, L'Empordà o Highway to Hell.

Josep Lagares, impulsor del projecte de la SCCC des de la Fundació Metalquimia, destaca que «el nou projecte de la SCCC reflecteix melodies que són de tots i que no són de ningú, són Himnes del Cor que, independentment de l'edat, la ideologia, el gènere, la llengua, la nacionalitat o el color de la pell, ens uneixen com a persones i ens apropen com a germans». Josep Lagares ha destacat que «ho fem precisament ara perquè en temps de canvis accelerats i disrupcions, ens cal més que mai retrobar la pau interior; perquè en mig de guerres i tribulacions, ens cal, més que mai, asserenar les ànimes i acostar els nostres cors». Himnes del Cor és el segon projecte del cicle 'Emociona't amb la Simfònica de Cobla i Corda' que la SCCC va inaugurar el juny passat amb una selecció de les 25 millors peces editades per la discogràfica gironina Música Global en la commemoració del seu 25è aniversari. El concert es va poder veure per Cap d'Any a Televisió de Catalunya amb un gran èxit d'audiència.

La SCCC

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte únic que combina l'experiència i el coneixement dels mestres de la cobla La Principal de la Bisbal, amb la força i la il·lusió dels joves talents de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. La formació va néixer l'any 2008, impulsat per l'empresa gironina Metalquimia i per la Fundació Metalquimia, com a projecte musical innovador, amb l'objectiu de crear una orquestra simfònica catalana de gran format, que unís els instruments de corda i percussió d'una orquestra simfònica convencional i el personalíssim so dels instruments de vent de la cobla. D'aquesta manera, es van fusionar els vents de La Principal de la Bisbal i la corda i percussió de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, el projecte pedagògic de Fundació Metalquimia, per crear finalment la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament i de l'Auditori de Girona i amb la col·laboració de Música Global.