Sopa de Cabra tanca la gira d’aniversari del «Ben Endins» allà on tot va començar

Tot acaba allà on va començar. El Palau Sant Jordi de Barcelona serà aquest dissabte a la nit, a partir de les 21 h, l’escenari de l’últim concert de la gira commemorativa «30 anys de Ben endins», que Sopa de Cabra va arrencar el 26 de juny de l’any passat al municipi garrotxí de les Planes d’Hostoles, i que ha celebrat arreu de Catalunya l’aniversari del mític àlbum enregistrat en directe a la sala Zeleste (avui Razzmatazz) de Barcelona i publicat el 1991. Aquell mateix any, la banda gironina participava del mític concert de rock català celebrat al mateix recinte on finalitza aquesta gira, i que també va comptar amb les actuacions de Sau, Els Pets i Sangtraït.

«El febrer de 1991 vam enregistrar el Ben endins a la sala Zeleste, però si vam publicar el disc el mes de maig, el mes de juny l’estàvem presentant al Sant Jordi. Acabar la gira aquí té molt de sentit, de fet és el nostre particular Madison Square Garden. Ens sembla l’escenari ideal per tancar el cercle trenta-un anys després» explica a l’altre costat del telèfon el cantant de la banda, Gerard Quintana, sobre una actuació per a la qual gairebé no queden entrades i que forma part de l’edició de tardor del festival Cruïlla.

En aquest final de gira, que el vocalista valora com a «molt satisfactòria», Sopa de Cabra estarà acompanyat per un bon grapat d’amics. Alfred Garcia, Buhos, David Carabén (Mishima), Els Amics de les Arts, Els Catarres, Ginestà, Intana, Joan Dausà, Judit Neddermann, Ramon Mirabet, Suu, The Tyets i Xarim Aresté pujaran a l’escenari per interpretar temes tan emblemàtics com Si et quedes amb mi, Tot queda igual, L’Empordà, El boig de la ciutat o Mai trobaràs, malgrat que alguns d’ells ni tan sols havien nascut quan van ser publicats. «Aquesta transversalitat generacional és una cosa que també hem pogut veure als concerts. Alguns dels músics que ens acompanyaran ens van conèixer a través dels seus pares. Al final els temes del disc ja no són d’una sola generació sinó que han passat a formar part del cançoner popular» apunta Quintana.

La celebració dels trenta anys del Ben Endins va arrencar el 10 de maig de l’any passat amb el llançament d’una versió coral de Si et quedes amb mi, i ha comptat també amb una exposició a la Casa de Cultura de Girona a més de la reedició del disc en doble vinil i doble cd amb temes inèdits.

Una nova etapa

Com al final de tota gira, i més en especial una de tan llarga i especial com la de l’aniversari del disc més venut de la història de la música en català, els gironins tanquen un cicle. El cantant del grup confessa que a partir de diumenge s’obrirà «un temps per a la reflexió», amb l’objectiu de descansar i pensar en nous projectes. «Estem pensant molt en aquest final de gira i també en què, a diferència de fa molts anys, quan acabar una gira comportava tancar-se gairebé l’endemà a l’estudi de nou, ara no tenim res decidit» rebla.

«Hem de decidir si treure nou disc, si només llançar senzills o si podem donar suport a algun projecte audiovisual» afirma Quintana que, no obstant això, deixa clar que la banda continuarà treballant. «Estem oberts a moltes coses i potser quan hagi passat el final de gira i Nadal, serà el moment de començar a escriure el que ve després» puntualitza.