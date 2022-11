La Fundació Prudenci Bertrana va presentar ahir un itinerari que ressegueix diferents indrets del centre de Barcelona, vinculats a la vida del poeta i artista modernista i a la seva filla Aurora Bertrana. La presentació d’aquest itinerari va tenir lloc al Palau Güell de Barcelona.

L’itinerari literari neix de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Prudenci Bertrana a través d’un encàrrec a la filòloga Maria Nunes que té cura del contingut de l’itinerari, que posteriorment serà publicat en paper per la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada – Fages de la Universitat de Girona en dos volums: un per a Prudenci Bertrana i un altre per a Aurora Bertrana.

Prudenci Bertrana va néixer a Tordera el 19 de gener de 1867 i va morir a Barcelona el 21 de novembre de 1941. És enterrat al Cementiri de les Corts. Entremig de les dues dates, Girona i Barcelona tenen un paper fonamental en la vida de l’escriptor. A Girona va néixer la seva filla Aurora el 29 d’octubre, dia de Sant Narcís, de 1892. Ella va morir a Berga el 3 de setembre de 1974, on és enterrada. Barcelona també juga un rol important en la seva biografia.

L’itinerari

L’itinerari dels Bertrana comença en un cafè del carrer Conde del Asalto (ara Nou de la Rambla), continua a la Rambla del Caputxins, on el 1908, Prudenci Bertrana va irrompre a Barcelona pronunciant conferència memorable. Segueix pel Liceu, per l’hotel Orient, on als baixos hi havia la llibreria Espanyola, d’Antoni López, i per Hotel de les Quatre Nacions, on hi havia la Redacció de l’Esquella de la Torratxa i de La Campana de Gràcia. Posteriorment els visitants prendran un cafè a la Rambla de Santa Mònica i visitaran el port i els molls, al costat del mar.