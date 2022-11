La cantant de Llambilles Tona Gafarot, també coneguda per ser una de les fundadores del grup d’havaneres Les Anxovetes, va presentar divendres el seu nou senzill: Inaguantable. La cançó, segons relata, és un treball basat en la seva experiència com a víctima d’abusos psicològics durant cinc anys. El treball es va presentar divendres coincidint amb el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. El nou senzill, que s’ha estrenat acompanyat d’un videoclip, parla de manera clara i directa sobre el maltractament a la dona, a fi de fer conscienciar i visibilitzar, a través de la música, d’aquest greu problema.

«Inaguantable és una cançó molt intensa, molt representativa i amb molta força, que fa ressonar i conscienciar tothom, siguin víctimes o no. La lletra és senzilla i clara; tothom la pot entendre i no deixa lloc a cap interpretació. La música, per la seva banda, va de menys a més fins arribar a una explosió de ràbia i de desesperació comprimides. Una pujada que va agafant força de mica en mica, sense adonar-nos-en, tal com sol passar amb la violència de gènere en la vida real», descriuen des del segell discogràfic de l’artista. Segons afegeixen, Gafarot inicialment «no pretenia» fer una cançó sobre aquest tema, però va usar la música com a canal d’expressió: «no és una cosa triada ni pensada, sinó viscuda en primera persona i compartida gairebé a mode de supervivència». En el videoclip, l’artista es presenta intimista, en un estudi acompanyada de quatre músics i amb una lletra que comença així: «Avui està molt cansat. És normal que s’alteri. Demà ja li haurà passat, en part és culpa meva. Només m’ha insultat, no n’hi ha pas per tant. Són les set, arribo a casa i poso la clau al pany. La por de mi s’apodera i cada dia està més estrany. Passen els mesos, la por es torna terror. La seva ira el fa més fort». La cançó, que també es va poder escoltar per Catalunya Ràdio el dia de l’estrena, es pot cercar en diverses plataformes digitals, entre elles, Youtube i Spotify.