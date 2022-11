El Teatre de Bescanó posa l’accent en el teatre, la música i els espectacles familiars en la programació del primer semestre del proper any 2023, que conté fins a tretze espectacles. Algun dels espectacles teatrals, com ara «La trena», ja tenen una gran part de l’aforament complet. «La trena», escrita per Laetitia Colombani, és un dels espectacles d’èxit de la temporada a Barcelona i el debut de la fins ara actriu Clara Segura a la direcció escènica. Segura, que també hi actua, s’ha envoltat de bones amigues, amb les quals ha compartit escena en el passat, com Cristina Genebat, Carlota Olcina i Marta Marco. L’obra explica la història de tres dones que, malgrat provenir d’àmbits geogràfics i socials diferents, tenen un comú el desig de llibertat.

Un altre espectacle que es preveu que tindrà requesta és la nova proposta de l’humorista Peyu, que portarà a Bescanó l’espectacle «L’il·lusionista». En Peyu és un dels habituals del teatre bescanoní. En aquesta ocasió, l’humorista i ramader posa el focus en l’il·lusionisme, el món de la màgia, com a fil conductor d’un espectacle en què regna l’humor. «Guillermotta», de Jordi Prat, és una relectura molt singular d’un bon grapat de cançons de la cantant catalana Guillermina Motta. També arribarà a Bescanó «Tocar mare», una comèdia que s’acaba d’estrenar amb èxit a Temporada Alta, protagonitzat per Lluïsa Castell i Georgina Latre i escrita per Marta Barceló. El maig arribarà «L’amic retrobat», un espectacle dirigit per Joan Arqué, que és l’adaptació escènica que Josep Maria Miró va fer de la novel·la homònima de Fred Uhlman. S’ha programat també «Inundes tot l’espai», de la Companyia La Mallerenga; «Dones de sal», produït per la Companyia Neus Mar i el Museu de la Pesca de Palamós; Manu Guix presentant el seu darrer disc, Moments i d’altres èxits d’anteriors treballs discogràfics. Aquest concert és el de presentació del Festival Brogit, un cicle inclusiu de concerts de caràcter solidari que pretén sensibilitzar i donar a conèixer la diversitat funcional intel·lectual. Hi haurà així mateix un concert sorpresa (a mitjan desembre es desvelarà el secret) pel dia 16 d’abril. Pel que fa a espectacles familiars , hi ha previst «La motxilla de l’Ada», de la companyia Teatre a Detall, «Cap a mirmanda (o l’últim nas de l’any)», de la companyia Cinc Cèntims, i «En Joan sense por i la casa encantada», de La Roda Produccions.