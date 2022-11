Figueres exposa les fotografies de Mey Rahola

El Museu de l’Empordà va inaugurar divendres l’exposició Mey Rahola. Desig d’horitzons, que es podrà veure fins al 9 d’abril i està dedicada a una creadora redescoberta recentment. L’exposició presenta fotografies de Mey Rahola, filla de pares empordanesos, una de les primeres dones en fer-se un nom en l’àmbit de la fotografia artística a Espanya abans de la la Guerra Civil. En només dos anys, entre 1934 i 1936, la seva afició va adquirir una dimensió pública a través d’exposicions, premis i publicacions, afirmant-se com a fotògrafa més enllà de l’àmbit familiar, fet excepcional per a una dona a la Catalunya del seu temps.

Malgrat tot, la seva obra havia caigut en un oblit quasi absolut. Aquesta exposició és fruit del rescat de l’arxiu personal de la fotògrafa, dispersat i en part desaparegut. S’ha pensat, per tant, com una immersió en els temes principals de l’imaginari visual de Mey Rahola i amb els quals es va donar a conèixer públicament com a fotògrafa als anys 1930: el mar i Cadaqués, que redescobreix des d’una mirada fotogràfica atrevida i moderna.

Simultàniament, es pot veure l’exposició Mey Rahola. La nova fotògrafa, sobre tota la trajectòria de Mey Rahola, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona, fins al 29 de maig de 2023.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va ressaltar que «amb aquesta exposició recuperem i reivindiquem la figura de la Mey Rahola. Ja ho vam fer amb el projecte ‘Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà’ que vam inaugurar l'octubre de 2020 al Museu de l'Empordà i que tenia precisament l'objectiu de donar a conèixer les obres de dones artistes empordaneses. És de justícia reivindicar i visibilitzar dones artistes que havien estat oblidades».