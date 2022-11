conferència del professor joaquim Torra. L’associació Amics de La Casa Màgica va convidar dissabte Joaquim Torra i Terrades, Enginyer Químic i professor jubilat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per explicar, a la trentena de persones que hi van assistir, la «màgia» que té el grafè; un material per aconseguir cristalls purs.