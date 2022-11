Durant tot aquest mes de desembre, el Museu del Joguet de Catalunya ha proposat un seguit d’activitats «per crear, emocionar-te, gaudir i sobretot jugar». Aquestes van començar el passat dissabte, dia 26, amb la presentació del llibre Joguets i Escriptors, i culminaran el proper 3 de gener amb un taller de creació de fanalets per anar a rebre els reis.

Totes les propostes, entre les que hi ha tallers, presentacions i visites, seran gratuïtes, llevat de «Lectures als museus»; en tots els casos, però, és necessària la inscripció prèvia.

Entre les activitats pensades per als més petits i les famílies hi ha un taller per decorar l’arbre de Nadal del Museu amb figures d’origami, un altre per aprendre a confeccionarpompetes amb tonalitats nadalenques, llufes de papiroflèxia, i també s’oferiran activitats per més lúdiques, com «Fem ballar les baldufes’», on els participants aprendran a fer servir aquesta joguina tradicional de la mà d’autèntics experts, o «Photojoc. El retrat d’un somni».