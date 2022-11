L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) va celebrar el passat dimarts al vespre la 22a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l'acte institucional que cada any reconeix la tasca i la trajectòria de les publicacions en català a través d'uns premis.

Durant l'acte, l'entitat va remarcar el paper de les revistes i la premsa en català per promoure la llengua i va reconèixer les iniciatives que contribueixen a incentivar el seu ús social. En la seva intervenció, el president de l'APPEC, Germà Capdevila, va assenyalar que les revistes "som la porta d'entrada a la lectura i a la cultura" i va reivindicar aquest paper. "Els qui creuen que el català té els dies comptats s'equivoquen. Hi hem sigut en els moments més bons i en els més difícils del país, i continuarem essent-hi, amb la complicitat dels lectors i subscriptors", va subratllar.

L'esdeveniment, que va tenir lloc a l'Espai Endesa de Barcelona, va comptar amb una àmplia representació del sector comunicatiu del país i amb l'assistència d'Alba Vergés, presidenta en funcions del Parlament.

Dotze mitjans de comunicació premiats i tres reconeixements a la trajectòria

La Nit de les Revistes i la Premsa en Català va lliurar el premi a millor publicació a Entreacte, en la categoria de Revistes; a L’Ebre, en Premsa no diària; al Segre, en Premsa diària; i a Núvol, en Digital. Així mateix, el guardó a millor reportatge va recaure en la Directa per ‘Talp d’estat’ de Jesús Rodríguez, en la categoria de Revistes; en La Comarca d’Olot per ‘Quan la superació és l’única opció’ de David Planella, en Premsa; i en el diari Ara per ‘Barcelona: la tortura del soroll’ de Maria Ortega i Auri Garcia Morera, en Digital.

La Nit també va concedir el premi a millor disseny editorial a FULL de Lectura, en la categoria de Revistes; el 3 de vuit, en Premsa; i Esguard, en Digital. I, un any més, també va distingir les millors portades, escollides per votació popular, i que han guanyat La Mira, en la categoria de Revistes, i Nova Tàrrega, en Premsa.

Com en cada edició, l’acte va servir per commemorar la trajectòria de mitjans de comunicació que celebren efemèrides destacades. Per això, es va homenatjar Celsona i Descobrir pels seus 25 anys, i Església d’Urgell, que compleix 50 anys.

Premis especials de la Junta de l’APPEC

Durant la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, conduïda per l’escriptor Màrius Serra, la Junta de l’APPEC va voler reconèixer projectes que incentiven l’ús del català. En aquest sentit, va atorgar el Premi Comunicació a Televisió de Catalunya per l’aposta d’‘Eufòria’ perquè “ha tingut la capacitat d’atraure públic jove a l’entreteniment en català, en un moment en què les alternatives a la televisió convencional i en altres llengües han passat a ser majoritàries”.

En la mateixa línia, va fer entrega del Premi Societat a les famílies de l’Escola Turó del Drac de Canet de Mar per “haver presentat batalla als tribunals en contra de la mesura del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’impartir el 25% de les classes en castellà a petició d'una sola família”. L’entitat aplaudeix “la seva valentia i convicció en la defensa del català com a llengua vehicular a l’escola”.

I, finalment, l’APPEC va guardonar Softcatalà amb el Premi Cultura pels seus “25 anys de trajectòria en favor de normalitzar el català en l'àmbit de les noves tecnologies”, ja que milers d’usuaris utilitzen cada dia projectes d’aquesta organització sense ànim de lucre, com el traductor, el corrector i el diccionari de sinònims. A més, l’associació valora que membres de Softcatalà han participat en la creació del Paraulògic, “el joc de moda que escampa el català per les xarxes”.