El Primavera Sound va desgranar ahir els caps de cartell de l’edició 2023, que per primera vegada arribarà a Madrid. Els dos festivals compartiran els més de 200 artistes –amb un format paritari- durant dos caps de setmana consecutius. Entre els grans noms, hi ha els de Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris, Le Tigre o Depeche Mode. Pet Shop Boys seran els encarregats d’obrir el foc de la jornada inaugural gratuïta al recinte del Fòrum el 31 de maig i el ja tradicional ‘Brunch-In’ tancarà el festival. Sota el lema I’ll be your mirror el certamen aterrarà al Parc del Fòrum de l’1 al 3 de juny i a la Ciutat del Rock d’Arganda del Rey del 8 al 10 de juny. També ressonarà al recinte barceloní el hardcore de Turnstile, el rap de Baby Keem o el groove de NxWorries (la unió d’Anderson .Paak i Knxwledge), a més de John Cale i Laurie Anderson.