La Principal de la Bisbal va rebre ahir el premi ARC de la indústria musical del directe a la millor orquestra o grup de ball en una gala que es va celebrar per primera vegada fora de Barcelona, concretament en aquesta vintena edició a la Llotja de Lleida. Paral·lelament, La Pegatina va guanyar el premi a la millor gira d’artista d’autoria pròpia, mentre que Balkan Paradise Orchestra va aconseguir el guardó a la millor gira internacional i Andrea Motis va ser premiada com a millor gira d’artista o de grup de jazz. Els premis a les millors programacions musicals se’ls van emportar el Festival Jardins de Pedralbes i La Nau.

També va rebre un guardó la programació de la Festa Major de Maig de Lleida, i en el premi a l’artista o grup revelació hi va haver un empat entre La Fúmiga i The Tyets. Els Premis ARC d’aquest any han comptat amb 43 nominats.

Pel que fa al premi a la millor gira de grup de versions o tributs, aquest va ser per a Pelukass. La de Reggae per Xics va ser distingida com a millor gira d’artista o grup per públic infantil o familiar, mentre que Esteban Linés va rebre un reconeixement per tota una trajectòria professional dins del periodisme musical. Durant la gala hi va haver actuacions de Macaco i Ebri Knight, dos artistes reconeguts al panorama musical català, i dels joves Julieta i Sexenni.