Els únics concerts a Catalunya de Rufus Wainwright i el Brad Mehldau Trio, un homenatge a The Temptations amb el tenor principal del grup o Blaumut en format simfònic són algunes de les propostes més destacades de la nova programació de l’Auditori de Girona. En total, de gener a juny acollirà una trentena de propostes que arrencaran amb la presentació a l’Estat del nou disc de Núria Graham i el Rèquiem de Mozart amb Jordi Savall. Per la nova temporada, l'Auditori manté la figura de l'artista convidat engegada l'any passat i la ballarina i coreògrafa Sol Picó prendrà el relleu a Narcís Comadira, oferint tres espectacles en tres formats diferents durant aquesta temporada.

El director de l’Auditori de Girona, David Ibàñez, destaca «l’esforç» de l’equipament per «ser referència en l’àmbit nacional» acollint els únics concerts que faran a Catalunya grans artistes internacionals, com el canadenc Rufus Wainwright, la brasilera Adriana Calcanhotto, el violinista Ara Malikian o un dels grans noms del jazz contemporani, el pianista Brad Mehldau en format trio.

En col·laboració amb el Black Music Festival, l’Auditori també acollirà «una proposta gourmet», l’estrena a Catalunya de la nord-americana Lady Blackbird, i The Temptations review feat Glenn Leonard, un concert d’homenatge únic a l’Estat.

També en l’aparat de música moderna, a més de Núria Graham, hi ha prevista la presentació del nou disc d’Ernest Crusats de La Iaia, coorganitzat amb el Neu!, i del treball en solitari de l’exTxarango Sergi Carbonell, a més d’un concert en format simfònic de Blaumut per celebrar el seu desè aniversari i l’actuació d’El Pony Pisador amb un grup convidat que es desvetllarà més endavant.

Pel que fa a la música clàssica, el programador Víctor Garcia de Pomar assenyala que l’objectiu de la programació és «revisitar i revalorar el cànon amb els millors intèrprets possibles» per «connectar amb el públic jove». L’equipament ja havia avançat els plats forts de la temporada de clàssica: el Rèquiem de Mozart dirigit per Jordi Savall, la Mahler Chamber Orchestra amb Pablo Heras-Casado i la Segona de Brahms amb l’OBC. A aquests se’ls sumen ara l’estrena del nou projecte de la Gio Symphonia amb el quartet de saxos Kebyart Ensemble, Beethoven meets Glass o un recital del pianista Javier Perianes per commemorar el centenari d’Alicia de Larrocha. També la violinista japonesa Midori amb la Franz Schubert Filharmonia i un homenatge a la dona compositora catalana.

Públic familiar i nous formats

La programació dirigida al públic familiar compta amb Les millors BSO de Disney, un concert amb una orquestra simfònica de 70 músics dirigits per l’empordanès Marc Timón o l’estrena del nou espectacle a les comarques gironines d’El Pot Petit.

L’Auditori també enceta un cicle batejat com a Descobertes, amb nous formats i propostes de risc en què públic i intèrprets estan sobre l’escenari. Hi tindran cabuda l’estrena del nou disc d’Alba Careta Group i l’actuació de Carles Viarnès & Alba G. Corral, que presentaran Hyper_O, una proposta de piano contemporani i arts visuals, en els dos casos, coproduccions de La Marfà.

Les entrades ja estan a la venda.