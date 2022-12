El festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana el muntatge 'Com destruir una casa', dirigit per Oriol Morales i Aleix Plana. Aquesta producció aprofundeix en els problemes que tenen moltes persones per accedir a un habitatge digne a Barcelona. Per recrear aquesta problemàtica les actrius Karin Barbeta, Marta Fíguls i Carolina Morro posen veu a diversos testimonis reals de persones que malviuen a Barcelona perquè no poden pagar el preu d'un lloguer. A més, també es llegeixen diversos tuits de veïns que han de conviure amb pisos turístics il·legals i les molèsties que els hostes originen. 'Com destruir una casa' s'estrena aquest divendres a les vuit del vespre a la sala la Planeta de Girona.