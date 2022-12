«As bestas» apunta a favorita dels Goya amb 17 candidatures

As bestas, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, s’ha convertit en la gran favorita de la 37ena edició dels Premis Goya amb unes contundents 17 nominacions, trobant-se representada en pràcticament totes les categories. La segueixen de prop Modelo 77, d’Alberto Rodríguez, amb 16 nominacions i Alcarràs i Cinco lobitos empatades amb 11. Els premis s’entregaran l’11 de febrer de 2023 a Sevilla.

«Aquest any, més que mai, la lectura de nominacions s’assembla a una pel·lícula de suspens», va dir el president de l’Acadèmia de Cinema Fernando Méndez-Leite. En efecte, la collita del 2022 ha estat una de les millors que es recorden de la cinematografia espanyola gràcies a la varietat de títols i a l’entrada d’un nou gresol de veus que han contribuït tant a la projecció internacional com al prestigi dins de la crítica i la resposta favorable del públic. Hi havia moltes possibles combinacions al quintet finalista, però finalment es disputaran l’estatueta a la millor pel·lícula As bestas, Alcarràs, Modelo 77, Cinco lobitos i La maternal.

Les dones darrere de la càmera seran sens dubte protagonistes de la propera edició. Carla Simón, Pilar Palomero i Carlota Pereda, Alauda Ruiz de Azúa i Elena López-Riera (aquestes tres últimes amb les seves òperes primes) han aconseguit candidatura pels seus respectius treballs a Alcarràs, La maternal, Cerdita, Cinco lobitos i El agua. Mai el nombre de dones nominades havia superat el d’homes en la categoria reina, com ha estat el cas d’aquesta edició. Un dels apartats més disputats era el que corresponia a millor actriu i millor actriu revelació. En el primer cas les seleccionades han estat la francesa Marina Foïs (As bestas), Laia Costa (Cinco lobitos), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bàrbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) i Vicky Luengo (Suro). Al segon: Ana Odín (Alcarràs), Laura Galán (Cerdita), Luna Pamies (El agua), Valeria Sorolla (La consagración de la primavera) i Zoe Stein (Manticora).

Pel que fa a millor actor protagonista, Denis Menochet (As Bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Manticora) i Javier Gutiérrez i Miguel Herrán per Modelo 77.

Sens dubte la gran damnificada d’aquestes candidatures ha estat Pacifiction, del banyolí Albert Serra, que no ha aconseguit cap nominació tot i ser l’única pel·lícula espanyola que va participar a la Secció Oficial del passat Festival de Cannes. Un año, una noche, d’un altre gironí, Isaki Lacuesta, només opta a tres possibles premis (millor muntatge, millor so i millor guió adaptat) i El agua i Suro, a dos. El cinema més independent o d’arrel més autoral segueix gaudint d’una resposta menor per part dels acadèmics i algunes d’aquestes pel·lícules, com La consagración de la primavera, de Fernando Franco o La piedad, d’Eduardo Casanova, només es troben representades de manera subsidiària. Però és cert que aquesta edició podria considerar-se com la més plural en la història dels guardons gràcies a l’ampliació en totes les categories a cinc nominades, cosa que fins ara només passava en el cas de millor pel·lícula. Això ha permès que, almenys, apareguin més títols i una diversitat més gran de propostes a què estàvem acostumats. En qualsevol cas, els acadèmics segueixen tenint predilecció per produccions més tradicionals com Modelo 77, recolzada per 16 nominacions.

LES FAVORITES ALS GOYA. «As bestas», sobre aquestes línies, és la pel·lícula amb més nominacions, 17 en total. També entre les que disposen de més aspiracions hi ha «Modelo 77», a la dreta, i «Alcarràs», a sota. F