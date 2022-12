Temporada Alta proposa als joves acostar-se a les arts escèniques a partir de l'experiència immersiva Artèria IN, amb les creadores Bàrbara Mestanza i les Impuxibles. La iniciativa es farà el dimarts 6 de desembre i durarà unes 5 hores. Girarà al voltant de l'espectacle de dansa 'Harakiri' que la companyia les Impuxibles presentarà el dimarts al Teatre Municipal de Girona. L'objectiu és que els joves puguin parlar amb els artistes i vegin les interioritats del Teatre Municipal, a banda d'assistir a la funció d''Harakiri' i una postfunció que es farà després de la representació. L'activitat està oberta a 20 joves menors de 30 anys i que estiguin inscrits al projecte Artèria que promou la Fundació la Ciutat Invisible.

Aquells qui s'hagin apuntat a l'Artèria IN coneixeran Bàrbara Mestanza, l'actriu, autora i dramaturga que va guanyar l'últim Torneig de Dramatúrgia. Ella serà la mestra de cerimònies de la iniciativa i explicarà als joves com crea les seves peces i respondrà totes les preguntes. A més, acompanyarà als participants a veure la part més amagada del Teatre Municipal de Girona perquè entenguin què hi ha darrere de l'escenari, a on es guarden tots els materials, des d'on treballen els tècnics a on són els camerinos i quin ambient es respira entre bambolines.

Entremig de la visita, els 20 joves també coneixeran les Impuxibles, que es preparen per a la funció 'Harakiri' que representaran al mateix teatre. En aquest muntatge, les germanes Clara i Ariadna Peya proposen alliberar els tabús i els estigmes que hi ha al voltant del suïcidi. Per això es posaran en comú les preguntes que genera el dol a través d'una mare que s'explica a si mateixa després de morir. A 'Harakiri' es barreja dansa, teatre, música i circ per posar llum a un dels problemes que la societat més amaga.

Per escollir els participants de l'Artèria IN, el festival Temporada Alta i la Fundació la Ciutat Invisible comprovaran totes les persones que hagin comprat el paquet Artèria durant aquest festival o aquells que hagin comprat un mínim de quatre entrades pel Temporada Alta. En el cas que hagin adquirit l'abonament, el festival es posarà en contacte amb ells de forma automàtica. En el segon cas, seran els joves que hauran de demanar participar-hi a través del correu electrònic del projecte Artèria.

Enguany, el projecte Artèria ha avançat en la creació d'un grup d'espectadors joves que estiguin interessats a col·laborar més estretament amb el festival. És l'anomenat Grup Motor que ja té al voltant de 10 membres menors de 30 anys que s'han reunit regularment durant el festival i han mantingut trobades amb l'equip organitzador de Temporada Alta o amb artistes que hi han actuat. Precisament aquest Grup Motor ha participat en l'organització d'Artèria IN, com ho va fer també en la preparació d'Artèria Ho Peta, l'activitat de carrer que va donar el tret de sortida a la programació per a joves del festival. El Grup Motor també s'ha trobat amb artistes o companyies programades al festival com Las Huecas i Campi qui pugui, i aviat visitarà les instal·lacions de Bitò Produccions per conèixer de prop com funciona l'organització i l'equip del festival. Els joves interessats a formar part d'aquest grup reduït de joves poden demanar-ho a través del mail arteria@temporada-alta.