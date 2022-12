Aquest més de desembre es presenta a Olot (demà, 19h, a Can Trinxeria) i a Barcelona el darrer llibre de Lluís Busquets i Grabulosa, col·laborador del Diari de Girona, titulat Embastes i piripius, una metàfora presa del cosidor de la seva mare. Es tracta d’un dietari que abraça des del 1999 al 2007, un arc de temps que va des de la recuperació de la relació amb L. M. Xirinacs —referent entranyable de compromís cívic en tot el llibre— fins a la seva mort. Vuit anys intensos entre Olot i Barcelona, amb el naixement del fill, la jubilació, l’entrada com a conseller de la Caixa, les malalties i morts properes, la seva visió de la cultura i la política del moment, les seves col·laboracions en aquest rotatiu, la seva experiència com a secretari de l’Ateneu Barcelonès, els esdeveniments que el van marcar com les sortides periòdiques amb un grup de professors, la mort del papa Wojtyla, els sopars mensuals amb amics gironins, el Fòrum de les Cultures, o la Processó del Divendres Sant a Girona.

Per al prologuista, el professor de la Universitat de Girona Xavier Pla, és un dietari on es mostra la personalitat «d’algú que farà de les seves creences i de les seves conviccions el complement vital al rigor i l’autoexigència literària». Per al prologuista, en aquest dietari, «l’autor ens hi apareix tal com és [...], un home impacient, que l’escriptura calma. Una personalitat apassionada, amb reconeguda vis polèmica. Un escriptor seriós, tossut, compromès, mogut per ideals que van molt més enllà del dia a dia, però que el dietari consigna, amb una acumulació de detalls, de noms, de successos, que van prenent consistència i gruix a mesura que avança la lectura...».

Aquest és el segon lliurament en format dietari de Busquets, cosa que porta al professor a comparar-lo amb el primer, titulat Mirall ustori (2020) —un espill circular còncau, que concentra els raigs de sol en el seu focus, capaç de reflectir-los amb algun propòsit—, i a assegurar que no es tracta de cap segona part. En efecte, aquell, amb pròleg de Ramon Balasch, abraçava els anys 1981-1987, temps estantissos per a Catalunya (s’apuntalava l’autonomia malgrat el 23-F i la LOHPA) o exposava la seva consolidació professional en els camps de l’ensenyament, l’edició i el periodisme». Agustí Pons, a Revista de Catalunya, tractava d’autor d’hiperactiu i escrivia: «Per saber de quina manera aquesta hiperactivitat ha condicionat la qualitat literària de la seva obra caldria analitzar un per un la cinquantena de llibres que ha publicat en Lluís Busquets. [...] Amb això vull dir que l’autor és capaç de parlar amb criteri propi d’Umberto Eco, Fellini o Salvador Espriu, tot i que aquest criteri no concordi amb el de la majoria, i de relacionar aquests noms amb l’última pel·lícula que ha vist o l’últim llibre que ha llegit».