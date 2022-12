Gairebé 40.000 infants d’arreu de Catalunya han participat de la setena edició de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre que impulsa la Generalitat per fomentar els hàbits lectors entre els més petits. Un 53,14% dels nens i nenes de sis anys han bescanviat el xec de 13 euros per adquirir un llibre, la dada més alta des de que va arrencar la campanya el 2016. A Girona, s’hi han sumat el 48,1% d’infants, tot i que comarques com el Pla de l’Estany han arribat al 67,8% dels censats.

Enguany 462 llibreries han participat de la campanya, 57 de les quals a Girona. Pel que fa a les llibreries, les cadenes han venut un 38,8% dels exemplars i les llibreries independents un 61,2%. S'han venut gairebé 6.000 títols diferents de 400 editorials i un 71% dels llibres venuts eren en català. Els títols més adquirits han estat Un regal de por (Flamboyant), Un sopar de por (Cruïlla), Catric, catroc, contes clàssics per a primers lectors (Barcanova) i La meravellosa i horripilant casa de la iaia (Combel).