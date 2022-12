La programació de La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona pel primer semestre de 2023 oferirà 31 activitats de formació i de divulgació musicals.

En l’àmbit formatiu, s’han organitzat activitats per donar eines de creixement tècnic i artístic als músics i als professionals de la gestió cultural. El programa s’adreça a tot tipus de músics i públics, i inclou tant activitats d’especialització per a músics professionals com activitats d’iniciació. Hi destaquen classes magistrals obertes al públic que organitza l’escola EUMES i que comptaran, entre d’altres, amb la participació de Lildami, el raper gironí Doble o el productor musical Dani Trujillo o el curs coorganitzat amb la Fundació Prudenci Bertrana sobre tècniques narratives per a lletristes, que anirà a càrrec del poeta Josep Pedrals i de Quim Carandell, compositor i cantant de La Ludwig Band.

En l’àmbit de la divulgació musical, el cicle Sessions LP d’audicions comentades arriba a la seva audició número 50 amb la participació de Joan Pons (El Petit de Cal Eril), Gessamí Boada i Enric Montefusco. També s’enceta amb David Mauricio una nova línia de divulgació, les Sessions LP Km 0, centrada en la divulgació d’àlbums d’autoria gironina explicats en primera persona.