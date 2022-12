Momo, l’espectacle familiar de la companyia garrotxina Anna Roca basat en el clàssic de Michael Ende, arriba a Temporada Alta abans de fer estada al Teatre Nacional de Catalunya al maig. El Canal de Salt acull dimarts vinent aquesta història sobre homes grisos que roben el temps, una proposta que va guanyar el premi de la Crítica al Millor Espectacle de Teatre Familiar el 2016 i va aconseguir tres nominacions als Premis Max de Teatre. Tot i aconseguir aquests reconeixements, l’espectacle encara no havia pogut fer estada a Barcelona, on arribarà a la primavera.

La proposta és una adaptació del clàssic de Michael Ende que se situa en un espai no convencional i que compta amb aforament reduït, per a només un centenar de persones. La història de Momo, la nena que sap escoltar, està explicada a través del teatre d’objectes i compta amb dos actors i un músic. Les entrades ja estan exhaurides.

«Crec que és una obra molt especial i molt vigent», afirma Anna Roca, artífex de l’espectacle. «Els nens s’identifiquen en el personatge de la Momo, i en canvi, els adults ens veiem reflectits en els homes grisos, sempre pendents del temps. No sabem parar, aturar-nos, respirar, sempre amunt i avall…», apunta.

La proposta, estrenada el 2015, «va significar un creixement, una maduresa per a la companyia», afirma Anna Roca. «Abans, havíem fet espectacles més petits, on actuava jo sola. Momo va ser un pas endavant, vam ampliar tant l’equip com el projecte».