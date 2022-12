La sala Can Roure de Llagostera acull fins al 14 de gener una exposició d’Anton Casamor i d’Espona (1907 – 1979), un artista multidisciplinar de l’Alt Empordà que va treballar fonamentalment l’escultura. Es tracta d’una tria de dibuixos, pintura i escultura de Casamor, que es reconeixia com a noucentista tardà, ja que la seva obra en general se situa a la línia mediterranista, d’afinitat estètica amb escultors com Clarà, Dunyach, Maillol, i Despiau.

La inauguració va ser ahir i hi va participar l’alcalde de Llagostera Antoni Navarro i Carlos Casamor, nebot de l’artista i president de la Fundació Casamor.