Una quarantena d’artistes participaran a Les Muses, la primera edició de la Mostra d’Art Contemporani de l’Escala. Se celebrarà del 8 al 10 de desembre i inclourà més d’una vintena d’activitats en 25 punts diferents del municipi.

La mostra està pensada com un itinerari artístic que obre al públic els espais habitualment tancats, com els estudis i tallers dels artistes, però que també hi haurà obres exposades als museus i sales d’exposicions municipals com l’Alfolí de la Sal o el Castell Carolingi i als comerços locals.

Les Muses permetrà visitar els estudis d’artistes com Beni Ballesta, Karlos Mayet, Chloe Tiravy, Josep Faig Sureda, Carme Dapena o Ildefons Clos, per exemple. També participen en la mostra diversos col·lectius, com el Col·lectiu DonArt o l’Agrupació Fotogràfica Cromàtica del CER l’Escala.

Als diferents espais públics i privats hi haurà obres de Ramon Pujolboira, Lluís Roura, Andrea Arrabal, Linette Mensen, Marc Dos o Arnau Puig Ferrer. També es podran visitar exposicions vigents com les dedicades a Joan Massanet o a Miquel Bataller.

La inauguració està prevista pel 7 de desembre a les 18.30, a l’Alfolí de la Sal, i anirà seguida de la projecció del documental El vent que ens mou, de Pere Puigbert Esponellà.

També es preveuen sessions de pintura en directe amb Marc Torrent, així com tallers, xerrades o accions a l’espai públic, com la instal·lació, exposició i performance del Col·lectiu Activisme Ambulant a partir de residus recollits per la Brigada del Salabret.