Era amb gairebé tota seguretat un dels concerts més esperats de la present edició del festival NEU!, que any rere any continua creixent i portant a Girona el bo i millor de l’escena musical independent tant catalana com espanyola. Carolina Durante no van decebre a un públic congregat a La Mirona de Salt amb moltes ganes de ballar i saltar. Amb poc més d’una hora de durada, el quartet madrileny liderat per un incombustible i carismàtic Diego Ibáñez -al qual acompanyen mostrant una enorme solvència Martín Vallhonrat (baix), Juan Pedrayes (bateria) i Mario del Valle (guitarra)- va aconseguir fer oblidar les baixes temperatures registrades en la nit de divendres amb un salvatge directe carregat de guitarres, bateria i unes tornades que han convertit els seus temes en autèntics himnes.

El jove grup banyolí Eli Rodríguez, amb un notable directe en el qual van presentar el seu bateig discogràfic, Ni siquiera, va acomodar el públic preparant-lo per una vetllada frenètica. Quan faltaven pocs minuts perquè el rellotge marqués les 11 de la nit, Carolina Durante van pujar a l’escenari per oferir un concert que va arrencar amb 10, la cançó dedicada al futbolista Leo Messi que forma part del darrer treball d’estudi de la banda, Cuatro chavales. La van seguir altres temes d’aquest mateix àlbum, publicat a principis d’any, com Moreno de contrabando, Tu nuevo grupo favorito, Aaaaaa#$!& o Urbanitas. En la segona meitat del concert, la formació es va decidir a atacar alguns dels grans èxits del seu debut, així com alguns dels senzills que han anat publicant en els quatre anys que porten de trajectòria. La primera a sonar va ser Nuevas formas de hacer el rídiculo, dedicada a Mikel Izal. També en aquesta part, en la qual es van formar bulliciosos pogos a la zona més pròxima a l’escenari, va sonar talls com Las canciones de Juanita, Joder, No sé, No tan jóvenes i una molt corejada Cayetano. El repertori de la nit també va comptar amb les versions de Espacio vacío -tema original de la banda madrilenya dels vuitanta Séptimo Sello- i Perdona (Ahora sí que sí) de Marcelo Criminal i que en la seva versió enregistrada compta amb la participació de la cantant Amaia.